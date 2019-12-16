В ЛНР считают, что проект Зеленского по децентрализации укрепляет власть президента

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о конституционных изменениях в части децентрализации власти направлен на укрепление президентской вертикали и является лишь имитацией выполнения Киевом минских соглашений. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Казалось бы, да, но нет:

Казалось бы, да, но нет: Киев ведет к заморозке конфликта в Донбассе

Внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект предусматривает ликвидацию местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Предполагается, что префекты, которых будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению правительства и которые фактически заменят нынешних губернаторов, будут обладать правом приостанавливать действие актов местного самоуправления в случае их несоответствия законодательству. Кроме того, в соответствии с законопроектом, президент Украины сможет приостанавливать полномочия глав местных советов.

"Данный проект изменений имеет мало общего с децентрализацией, которую Киев обязывался осуществить в рамках минских соглашений. Наоборот, он направлен на формирование президентской вертикали с увеличением ее влияния на местное самоуправление", - сказал Мирошник.

Он отметил, что "проект изменений Конституции Украины, предложенный Зеленским, никакого отношения ни к исполнению минских соглашений, ни решений нормандского формата не имеют".

"И любые попытки как Зеленского, так и других представителей украинской власти подать это как исполнение минских соглашений являются не более чем "манипуляцией на тему". Минские соглашения действительно предусматривают реформу Конституции на базе децентрализации, но только с учетом особого статуса Донбасса. Но как раз этого Зеленский предпочитает "не замечать", - добавил представитель ЛНР.