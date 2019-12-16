Трамп считает, что процедура импичмента запущена против всей Республиканской партии

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что запущенная в отношении него процедура импичмента направлена также против всей Республиканской партии. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в понедельник в Twitter.

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"Читайте стенограммы! (телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским - прим. ТАСС) - написал Трамп. - Обман с импичментом - это самое великое мошенничество в истории американской политики! Лживые СМИ и их партнеры из Демократической партии работают сверхурочно, чтобы максимально усложнить жизнь единой Республиканской партии и всего того, за что она выступает!"

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на этой неделе палатой полного состава. Голосование, как ожидается, состоится в среду, сообщила газета "Вашингтон пост".