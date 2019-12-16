Замгоссекретаря США обсудил с вице-премьером Украины итоги саммита в "нормандском формате"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой следующие шаги в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.