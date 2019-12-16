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Замгоссекретаря США обсудил с вице-премьером Украины итоги саммита в "нормандском формате"

Дэвид Хейл подчеркнул неизменную поддержку "территориальной целостности и суверенитета Украины"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой следующие шаги в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

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Хейл подчеркнул "неизменную поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". "Стороны также обсудили следующие шаги в свете решений саммита в нормандском формате, состоявшегося 9 декабря, и важность продолжающегося прогресса по реформам для обеспечения успеха Украины", - отметили в ведомстве.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеСаммит "нормандской четверки" в Париже
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