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В Цхинвале наградили российского пулеметчика, защищавшего Южную Осетию в 2008 году

Тасболат Ибрашев получил государственную награду республики

ЦХИНВАЛ, 16 декабря./ТАСС/. Российский пулеметчик Тасболат Ибрашев, который в августе 2008 года в Южной Осетии встал на пути грузинской военной колонны, спустя 11 лет получил государственную награду республики.

Ибрашев в августе 2008 года в составе 58-й российской армии пришел на помощь Южной Осетии. Фотография и видеоролик с пулеметчиком, преградившим путь колонне грузинских военных, снятые иностранными журналистами, облетели весь мир.

"Это событие не должно было пройти мимо людей, которые чтят своих героев. Чтят тех, кто в 2008 году отстаивал интересы Южной Осетии. Тасболата можно назвать героем в полном смысле этого слова, потому что он не испугался встать перед целой колонной грузинских военных", - сказал председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев, вручая Ибрашеву в Цхинвале медаль "За службу на страже мира в Южной Осетии". Пухаев отметил, что, когда эта героическая история стала известна президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, он сразу же подписал указ о награждении Ибрашева.

Поначалу героя знаменитого ролика приняли за другого бойца - Бато Дашидоржиева, который, по некоторым данным, спустя несколько дней погиб в Южной Осетии. Настоящего героя видеоролика удалось найти недавно благодаря усилиям депутата Государственной думы РФ Алдара Дамдинова. Им оказался Тасболат Ибрашев, уроженец Астрахани, который сейчас живет в Подмосковье.

"Мы бы зашли в тупик, если бы не социальные сети, где на меня вышел знакомый Тасболата", - рассказал журналистам в ходе телемоста Москва-Цхинвал депутат Госдумы Алдар Дамдинов. Он отметил, что прояснить всю историю позволила личная встреча с Ибрашевым, который подробно рассказал о событиях того дня. Депутат добавил, что удалось найти и других героев нашумевшего ролика, которые, возможно, в ближайшее время соберутся вместе.

В ночь на 8 августа 2008 года началась вооруженная агрессия Грузии против Южной Осетии. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. Погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

Теги
ГрузияРоссияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий ИльичДамдинов, Алдар ВалерьевичПухаев, Эрик Георгиевич
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