Конституционный совет Алжира подтвердил победу Теббуна на президентских выборах

ТАСС, 16 декабря. Конституционный совет (КС) Алжира объявил в понедельник, что 74-летний Абдельмаджид Теббун победил на президентских выборах, состоявшихся 12 декабря. С соответствующим заявлением, как передает информационное агентство Algeria Press Service, выступил председатель КС Камель Фенниш.

По данным КС, Теббун избран главой государства, заручившись поддержкой 58,13% голосов избирателей.

Ранее 13 декабря председатель Независимого национального избирательного органа Мухаммед Шарфи сообщил на пресс-конференции, что Теббун победил в первом туре выборов, набрав свыше 58% голосов.

Как сообщил Фенниш, второе место занял председатель политического движения "Аль-Бина" Абделькадер Бенгрина, получивший 17,37% голосов, третье - экс-премьер Али Бенфлис (10,55%). На четвертом месте расположился временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" Азеддин Михуби (7,28%), а на последнем, пятом - кандидат от партии "Фронт будущего" Абдельазиз Белаид (6,67%).

Как ожидается, официальная церемония вступления в должность Теббуна состоится в четверг, 19 декабря.

Теббун готов к диалогу с оппозицией

В минувшую пятницу Теббун заявил, что "протягивает руку" народному протестному движению "Хирак", которое с начала 2019 года добивается смены правящей элиты, проведения в стране серьезных преобразований в социально-экономической и политической сферах.

Политик также пообещал вести "суровую борьбу против коррупции всех видов". Он подчеркнул, что "в руки правосудия будут передаваться все лица, кто занимался расхищением государственных средств".

Опытный государственный деятель

Родившийся в 1945 году Абдельмаджид Теббун - чиновник с большим опытом работы в органах исполнительной власти. В 1980-е годы возглавлял поочередно несколько вилайетов (провинций). С конца 1990-х годов неоднократно занимал должности в правительстве. Сначала был министром коммуникаций и культуры, потом дважды назначался на пост министра жилищного строительства и городского планирования.

В мае 2017 года Теббун стал премьер-министром Алжира, однако проработал на этой должности менее трех месяцев.