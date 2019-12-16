В Париже заверили, что пенсионная реформа после отставки министра Дельвуа состоится

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Франции намерены провести пенсионную реформу, невзирая на отставку верховного комиссара по вопросам ее подготовки Жан-Поля Дельвуа. Об этом в понедельник в эфире телеканала BFM заявила официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай.

"Тот факт, что Дельвуа покидает правительство, не имеет никакого отношения к этой реформе, которую он блестяще подготовил, - отметила она. - Эта реформа не уходит вместе с господином Дельвуа, правительство продолжит защищать ее. На его место скоро будет назначен новый человек".

Ранее Дельвуа подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявление о своей отставке, которое глава государства принял "с сожалением". На прошлой неделе французские СМИ сообщили о том, что, будучи членом кабинета министров, Дельвуа занимал ряд должностей в частных структурах, в том числе в институте по обучению работников страховой системы Ifpass.

В своем заявлении Дельвуа отметил, что "под этими ударами доверие к нему было ослаблено". Он заявил, что "не хочет подорвать проект" пенсионной реформы, который "крайне важен для Франции".

На прошлой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с подробным изложением принципов пенсионной реформы, вызвавшей в стране волну забастовок. Премьер, в частности, сообщил, что в ближайшие годы в полном объеме пенсии возможно будет получать не с 62 лет, а с 64 лет. Будут отменены также ныне существующие два десятка особых пенсионных режимов, в результате чего своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий.

Крупный общенациональный день протеста ожидается во Франции 17 декабря.