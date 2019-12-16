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В Бразилии заявили, что пока не планируют переносить посольство в Израиле

Как сообщил пресс-секретарь президента республики Отавиу Регу Баррус, этот вопрос находятся на рассмотрении главы государства и МИД

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 декабря. /ТАСС/. Бразилия пока не планирует перенос своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил в понедельник в ходе брифинга пресс-секретарь президента южноамериканской республики Отавиу Регу Баррус.

Он напомнил, что во исполнение обещания данного главой государства Жаиром Болсонару премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в марте этого года в минувшее воскресенье было открыто отделение торгового представительства крупнейшей латиноамериканской страны в Иерусалиме. "Иные перемены, в том числе изменение местоположения посольства, пока находятся на рассмотрении президента и МИД. Было бы преждевременным заранее оглашать дату такого события, если оно состоится", - сказал Баррус.

Болсонару, вступивший в должность 1 января 2019 года, в ходе своей избирательной кампании, а также сразу после избрания, заявлял о намерении перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Позднее было объявлено об открытии там отделения торгпредства.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. На данный момент только у США и Гватемалы посольства находятся в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно).

Теги
БразилияСШАГватемалаИзраильНетаньяху, БиньяминБолсонару, Жаир
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