США считают преждевременным рассмотрение в СБ ООН смягчения санкций против КНДР

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. США считают, что пока не время обсуждать смягчение действующего в отношении КНДР санкционного режима. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя предложенный Россией и Китаем проект резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР.

В понедельник Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза документ, в котором содержится призыв к смягчению санкций для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. В проекте также предлагается разрешить поставки в КНДР ряда товаров, необходимых для создания инфраструктуры. Кроме того, в проекте резолюции говорится о необходимости продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях.

"Сейчас не время для СБ ООН рассматривать предложение по преждевременному ослаблению санкций, - сказал представитель Госдепартамента. - КНДР угрожают дальнейшими провокациями, отказываясь от проведения встреч для обсуждения денуклеаризации, а также продолжая работать над созданием оружия массового уничтожения и над разработкой баллистических ракет".

Собеседник агентства подтвердил, что Вашингтон по-прежнему намерен добиваться денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем. "Но США не могут работать над этим в одиночку", - добавил он.

11 декабря СБ ООН провел внеочередное заседание в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове. Выступая на заседании, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что путь к денуклеаризации КНДР должен лежать не через санкции, а через укрепление мер доверия. Он подчеркнул, что "санкции не заменят собой дипломатию" и договориться с Пхеньяном будет невозможно, не предлагая ничего взамен.

В то же время представители Франции, Великобритании и США выразили мнение, что говорить об ослаблении санкций пока рано. Постпред Великобритании Карен Пирс, заявила, что каждое ракетное испытание КНДР нарушает резолюции СБ ООН, поэтому "Совет должен поддержать ужесточение санкций". Постпред Франции Николя де Ривьер указал, что СБ не может смягчить действующие рестрикции, "пока КНДР не предпримет конкретных шагов к денуклеаризации".