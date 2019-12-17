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Ситуация на Корейском полуострове

Reuters: глава Пентагона считает, что КНДР намерена продолжить испытания

По мнению Марка Эспера, необходимо приступить к обсуждению политического соглашения, которое позволит провести денуклеаризацию полуострова

ТАСС, 17 декабря. Министр обороны США Марк Эспер считает, что КНДР продолжит испытания, если не будет удовлетворена ходом двусторонних переговоров. Об этом он сообщил в понедельник в интервью агентству Reuters.

"Мы наблюдали заявления об испытаниях. Я думаю, что испытания крайне вероятны, если они [власти КНДР] не будут удовлетворены [ходом переговорного процесса]", - сказал Эспер. Он не уточнил, о каких именно испытаниях может идти речь.

Глава оборонного ведомства также отметил, что, согласно его опыту взаимодействия с северокорейскими коллегами, США следует продолжить переговоры по денуклеаризации. "Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже четверть века. Поэтому я знаком с их тактикой запугивания и считаю, что нам следует серьезно отнестись к этому и приступить к обсуждению политического соглашения, которое позволит провести денуклеаризацию полуострова".

Ранее свое разочарование по поводу возможного продолжения Пхеньяном разработок в ядерной сфере выразил президент США Дональд Трамп.

8 декабря СМИ КНДР сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеТрамп, ДональдЭспер, Марк
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