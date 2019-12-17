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В Казахстане в День независимости задержали 55 участников незаконных акций

Как сообщили в МВД республики, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности

НУР-СУЛТАН, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 55 участников несанкционированных акций, которые собрались в понедельник в День независимости республики в Нур-Султане и Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

"16 декабря в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на предупреждение Генеральной прокуратуры, некоторые граждане поддались на провокации и приняли участие в незаконных акциях, - говорится в заявлении ведомства. - Поскольку участники не выполнили требования органов власти о прекращении незаконных действий, в городе Нур-Султан доставлены в полицию 32 человека, в городе Алматы - 23".

По данным министерства, в столице несколько десятков граждан собрались на пересечении проспекта Республики и улицы Абая, где провели несанкционированный митинг. В Алма-Ате подобная акция прошла у монумента Независимости Казахстана.

"Вопреки предупреждениям местных исполнительных органов об отсутствии законных оснований для проведения митингов, собравшиеся продолжили шествие по улицам города Нур-Султан и города Алматы. Таким образом, они нарушили покой и отдых граждан в праздничный день", - говорится в сообщении МВД.

Как уточнили в ведомстве, с задержанными проводится профилактическая беседа и рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

В воскресенье заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев выступил с обращением, в котором призвал жителей республики воздержаться от участия в незаконных акциях 16 декабря. После президентских выборов, которые состоялись 9 июня, в республике прошел ряд несанкционированных митингов. По данным МВД, акции были организованы сторонниками запрещенной судом экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана".

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Казахстан
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