{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: студенческие протесты в Индии охватили более 35 вузов

Студенты требуют отмены несправедливого, с их точки зрения, закона о гражданстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Студенты 36 крупных вузов в Индии проводят акции протеста против нового закона о гражданстве. Об этом сообщает во вторник газета The Times of India.

По данным издания, протестуют учащиеся таких вузов, как Бомбейский индийский технологический институт в Мумбаи, Мадрасский технологический институт в Ченнаи, университеты в Лакхнау, Бенаресе, Кочине, Калькутте. Занятия во многих из них приостановлены.

Студенты требуют отмены несправедливого, с их точки зрения, закона о гражданстве, а также выражают солидарность со студентами университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели и Алигархского мусульманского университета (АМУ) в городе Алигарх (штат Уттар-Прадеш), которые были закрыты в понедельник до 5 января после того, как студенты этого вуза организовали массовые акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками.

Ранее газета со ссылкой на полицейские источники сообщила, что более 50 человек получили ранения и травмы в ходе беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые продолжались в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Основные волнения были отмечены в районе университета Джамия Миллия Исламия. Столкновения произошли и в Алигархе, где, по данным агентства PTI, 10 полицейских и около 30 студентов получили травмы.

Закон о гражданстве

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство, которые проживают в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех независимо от религии.

Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш.

Теги
АфганистанБангладешИндияНепалПакистанШри-Ланка
Реклама на ТАСС
СМИ: власти двух японских городов высказались против размещения там комплекса ПРО
Речь идет о городах Абу и Хаги в префектуре Ямагути
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС