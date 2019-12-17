СМИ: студенческие протесты в Индии охватили более 35 вузов

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Студенты 36 крупных вузов в Индии проводят акции протеста против нового закона о гражданстве. Об этом сообщает во вторник газета The Times of India.

По данным издания, протестуют учащиеся таких вузов, как Бомбейский индийский технологический институт в Мумбаи, Мадрасский технологический институт в Ченнаи, университеты в Лакхнау, Бенаресе, Кочине, Калькутте. Занятия во многих из них приостановлены.

Студенты требуют отмены несправедливого, с их точки зрения, закона о гражданстве, а также выражают солидарность со студентами университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели и Алигархского мусульманского университета (АМУ) в городе Алигарх (штат Уттар-Прадеш), которые были закрыты в понедельник до 5 января после того, как студенты этого вуза организовали массовые акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками.

Ранее газета со ссылкой на полицейские источники сообщила, что более 50 человек получили ранения и травмы в ходе беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые продолжались в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Основные волнения были отмечены в районе университета Джамия Миллия Исламия. Столкновения произошли и в Алигархе, где, по данным агентства PTI, 10 полицейских и около 30 студентов получили травмы.

Закон о гражданстве

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство, которые проживают в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех независимо от религии.

Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш.