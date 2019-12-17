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Ситуация на Корейском полуострове

В Сеуле считают, что Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США в новогодней речи

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в традиционной новогодней речи может объявить о разрыве переговоров с США по ракетно-ядерной проблеме. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

"Не исключено, что о прекращении или приостановке диалога будет объявлено в новогодней речи Ким Чен Ына, если до конца текущего года на этом направлении не произойдет никаких прорывов", - отметил чиновник.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале года.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен Ын
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