В Сеуле считают, что Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США в новогодней речи

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в традиционной новогодней речи может объявить о разрыве переговоров с США по ракетно-ядерной проблеме. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

"Не исключено, что о прекращении или приостановке диалога будет объявлено в новогодней речи Ким Чен Ына, если до конца текущего года на этом направлении не произойдет никаких прорывов", - отметил чиновник.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале года.