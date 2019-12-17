{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минск и Москва объединят информационные ресурсы, связанные с миграцией

Представитель МВД Белоруссии Алексей Бегун высоко оценил уровень взаимодействия с российскими коллегами по противодействию нелегальной миграции

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Проект концепции миграционной политики Союзного государства Белоруссии и России предусматривает объединение информационных ресурсов, связанных с пребыванием на территории двух государств иностранных граждан. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в интервью ведомственному изданию "На страже", опубликованном во вторник.

"Надеюсь, документ, предусматривающий ряд новых подходов в области интеграции и создания общего миграционного пространства, будет одобрен и утвержден", - отметил глава департамента.

Бегун уточнил, что в проекте концепции прописаны "механизмы объединения информационных ресурсов, консолидации усилий правоохранительных органов по противодействию нелегальной миграции, проведения совместных мероприятий по контролю за пребыванием иностранцев, депортации и высылке нежелательных лиц, взаимодействия по вопросам гражданства и убежища".

Представитель МВД Белоруссии высоко оценил уровень взаимодействия с российскими коллегами по противодействию нелегальной миграции. Бегун сообщил, что в нынешнем году правоохранительными органами на территории страны было выявлено больше нелегалов по сравнению с минувшим годом. "Это свидетельствует в первую очередь об эффективности работы служб, органов внутренних дел, органов госбезопасности и пограничной службы, а также о налаженном сотрудничестве с коллегами из России, которым по соглашению о реадмиссии передаем большинство лиц из этой категории", - отметил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Его обвиняют в приостановлении действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС