Минск и Москва объединят информационные ресурсы, связанные с миграцией

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Проект концепции миграционной политики Союзного государства Белоруссии и России предусматривает объединение информационных ресурсов, связанных с пребыванием на территории двух государств иностранных граждан. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в интервью ведомственному изданию "На страже", опубликованном во вторник.

"Надеюсь, документ, предусматривающий ряд новых подходов в области интеграции и создания общего миграционного пространства, будет одобрен и утвержден", - отметил глава департамента.

Бегун уточнил, что в проекте концепции прописаны "механизмы объединения информационных ресурсов, консолидации усилий правоохранительных органов по противодействию нелегальной миграции, проведения совместных мероприятий по контролю за пребыванием иностранцев, депортации и высылке нежелательных лиц, взаимодействия по вопросам гражданства и убежища".

Представитель МВД Белоруссии высоко оценил уровень взаимодействия с российскими коллегами по противодействию нелегальной миграции. Бегун сообщил, что в нынешнем году правоохранительными органами на территории страны было выявлено больше нелегалов по сравнению с минувшим годом. "Это свидетельствует в первую очередь об эффективности работы служб, органов внутренних дел, органов госбезопасности и пограничной службы, а также о налаженном сотрудничестве с коллегами из России, которым по соглашению о реадмиссии передаем большинство лиц из этой категории", - отметил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии.