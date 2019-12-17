На Украине анонсировали новые санкции против России

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Украины от 27 ноября этого года, опубликованном на сайте правительства.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер поручено проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий.

Обеспечение выполнения решения СНБО поручили Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции, Государственной службе финансового мониторинга, Государственной налоговой службе, Государственной фискальной службе, Национальному банку и другим государственным органам.

В новость были внесены изменения (12.42 мск) — добавлена информация по тексту.