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Санкции в отношении России
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На Украине анонсировали новые санкции против России

Их планируют ввести в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК России
Здание Правительства Украины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Здание Правительства Украины
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Украины от 27 ноября этого года, опубликованном на сайте правительства.

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"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер поручено проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий.

Обеспечение выполнения решения СНБО поручили Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции, Государственной службе финансового мониторинга, Государственной налоговой службе, Государственной фискальной службе, Национальному банку и другим государственным органам.

В новость были внесены изменения (12.42 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаРоссияСанкции в отношении России
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