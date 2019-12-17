Первый отечественный авианосец Китая ввели в эксплуатацию в порту города Санья

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название "Шаньдун", введен в эксплуатацию в порту города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, торжественная церемония состоялась в 16:00 по местному времени (11:00 мск), в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

"Шаньдун" стал первым авианосцем Китая собственного производства. КНР также располагает авианосцем "Ляонин", который был построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. В этом году он прошел переоснащение и модернизацию. "Шаньдун" был создан по тому же проекту, но исключительно силами национальной промышленности.