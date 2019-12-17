На Украине против Обамы, Байдена и Порошенко могут возбудить дело о коррупции

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" направила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление о коррупционных преступлениях на Украине экс-президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады от этой политической силы, бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

"Теперь уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры", - написал Кузьмин в Facebook.

По его словам, данное заявление оппозиция направила после публикации американского адвоката Рудольфа Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена в разграблении государственного бюджета Украины.

Кузьмин отметил, что правоохранительные органы должны дать правовую оценку событиям 2014 года на Украине, включая организацию антиконституционного захвата власти в Киеве группой заговорщиков, установить их истинные мотивы, размер причиненного их действиями ущерба. "И если заявления Джулиани найдут свое подтверждение в ходе следствия, то украинскому народу и международной общественности может быть представлена новая версия событий на "майдане" и роли руководства США в этих событиях, в корне отличающаяся от официальной", - заявил депутат.

При этом Кузьмин недоволен тем, что расследование против Обамы, Порошенко и Байдена должен организовывать руководитель НАБУ Артем Сытник, "признанный судом коррупционером". "Тот самый Сытник, которого обвиняют во вмешательстве в американские выборы в интересах демократической партии США", - напомнил политик.