Пушилин: Киев должен начать согласовывать вопросы комплекса мер с ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Руководство Украины должно начать согласовывать вопросы реализации комплекса мер с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) или признать свою неспособность выполнять "Минск-2". Об этом на брифинге в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"У Киева сейчас стоит выбор, или приступить к согласованию с нами всех вопросов возобновления мира в рамках комплекса мер, или открыто признать свою неспособность выполнить свои обязательства. И в этом случае Украине придется ответить за срыв минских переговоров", - отметил Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что руководство Украины намеренно затягивает процесс обмена пленными. "Киев не желает обеспечить чистый обмен по формуле "всех установленных на всех установленных", умышленно затягивая процесс. Отказ полной юридической очистки обмениваемых лиц говорит о желании Киева возобновить и уголовное преследование", - отметил Пушилин.