Пушилин заявил, что ДНР продолжит курс на интеграцию с Россией

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) не свернет с пути интеграции с Российской Федерацией. Об этом заявил во вторник на брифинге в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг, - сказал глава ДНР. - Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева".

"Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям", - добавил Пушилин.