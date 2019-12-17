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Кризис на Украине

Пушилин заявил, что ДНР продолжит курс на интеграцию с Россией

Интеграционные процессы с РФ никак не противоречат минским соглашениям, считает глава Донецкой народной республики

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) не свернет с пути интеграции с Российской Федерацией. Об этом заявил во вторник на брифинге в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг, - сказал глава ДНР. - Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева".

"Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям", - добавил Пушилин.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПушилин, Денис Владимирович
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