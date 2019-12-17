Опрос: большинство жителей Молдавии выступают за тесные отношения с Россией

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Молдавии выступают за более тесные отношения с Россией, которые охладели в период правления республикой проевропейских партий. Об этом свидетельствуют представленные в ходе брифинга во вторник результаты исследования Института маркетинга и социологических опросов (IMAS).

"[Не менее] 37% считают сближение с Россией хорошим делом, 41% рассматривают это не как плохое или хорошее дело, а как важную необходимость, а примерно один из пяти (19%) высказался против сближения между двумя странами", - сказал глава IMAS Дору Петруци. Он объяснил, что деятельность молдавского правительства избиратели оценивают в том числе по взаимоотношениям с Россией, поэтому такой вопрос был включен в исследование.

В ноябре в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе с Ионом Кику, предложенное парламенту президентом страны Игорем Додоном, который выступает за восстановление отношений с Москвой, и поддержанное Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционной Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей отставки кабинета Майи Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum.