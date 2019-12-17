{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заседание межправкомиссии Абхазии и России состоится 18 декабря в Сухуме

В рамках заседания межправкомиссии планируется обсудить текущую инвестиционную программу и утвердить новую программу на последующие три года

СУХУМ, 17 декабря. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится в среду в Сухуме, сообщила во вторник пресс-служба правительства Абхазии.

"18 декабря в Сухуме состоится очередное заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы и заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко", - отмечается в сообщении.

До заседания Бганба и Мутко осмотрят электроподстанцию "Гагра-1", гагрскую школу и детский сад в Новом Афоне, строящиеся в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Они также посетят Абхазский государственный университет, встретятся со студентами.

Ранее Бганба сообщал журналистам, что в рамках заседания межправкомиссии планируется обсудить текущую инвестиционную программу и утвердить новую программу на последующие три года. 22 ноября в Сухуме на заседании абхазской части межправкомиссии премьер-министр Абхазии сообщил, что с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021-22 годов, общий объем финансирования новой инвестпрограммы на три года составит 4,5 млрд рублей, ежегодно - по 1,5 млрд рублей соответственно.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба сообщил, что в новой инвестпрограмме, которую предстоит утвердить на межправкомиссии, в основном, речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии, а также строительстве детской больницы на территории Республиканской больницы в Сухуме. Что касается текущей инвестпрограммы на 2017-19 гг., то она включает в себя 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. Речь идет о более 160 объектах восстановления, капитального ремонта и строительства.

Теги
АбхазияМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Также турецкий и российский лидеры обсудили двусторонние отношения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС