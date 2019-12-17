Заседание межправкомиссии Абхазии и России состоится 18 декабря в Сухуме

СУХУМ, 17 декабря. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится в среду в Сухуме, сообщила во вторник пресс-служба правительства Абхазии.

"18 декабря в Сухуме состоится очередное заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы и заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко", - отмечается в сообщении.

До заседания Бганба и Мутко осмотрят электроподстанцию "Гагра-1", гагрскую школу и детский сад в Новом Афоне, строящиеся в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Они также посетят Абхазский государственный университет, встретятся со студентами.

Ранее Бганба сообщал журналистам, что в рамках заседания межправкомиссии планируется обсудить текущую инвестиционную программу и утвердить новую программу на последующие три года. 22 ноября в Сухуме на заседании абхазской части межправкомиссии премьер-министр Абхазии сообщил, что с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021-22 годов, общий объем финансирования новой инвестпрограммы на три года составит 4,5 млрд рублей, ежегодно - по 1,5 млрд рублей соответственно.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба сообщил, что в новой инвестпрограмме, которую предстоит утвердить на межправкомиссии, в основном, речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии, а также строительстве детской больницы на территории Республиканской больницы в Сухуме. Что касается текущей инвестпрограммы на 2017-19 гг., то она включает в себя 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. Речь идет о более 160 объектах восстановления, капитального ремонта и строительства.