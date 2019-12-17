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Защита экс-замминистра обороны Армении предлагает более $3 млн в качестве залога

Его обвиняют в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении чужого имущества

ЕРЕВАН, 17 декабря. /ТАСС/. Адвокаты бывшего замминистра обороны Армении, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении чужого имущества, во вторник предложили в качества залога за освобождение их подзащитного взять 25 единиц недвижимого имущества на сумму более $3 млн. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Большая часть недвижимости Григоряна и его ближайшего окружения решением суда находиться под арестом. Мы предлагаем взять в качестве залога за освобождение нашего подзащитного 25 единиц недвижимого имущества, которые не находятся под арестом. По оценке независимой экспертизы, рыночная стоимость этой недвижимости составляет порядка 1 млрд 600 млн драмов (примерно $3 млн 300 тыс. - прим. ТАСС )", - отметил адвокат Григоряна Левон Багдасарян.

Судебное заседание из-за отсутствия обвиняемого Манвела Григоряна было отложено, однако суд принял к рассмотрению ходатайство его адвокатов.

Бывший замминистра обороны, экс-депутат парламента Армении Манвел Григорян был арестован в июне 2018 года. Служба национальной безопасности страны инкриминировала ему незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов, а после дополнила обвинение статьей о присвоении чужого имущества.

Несмотря на то, что по данным адвокатов Григоряна у него есть серьезные проблемы со здоровьем, несовместимые с арестом, суд неоднократно отклонял ходатайство об изменении меры пресечения в отношении арестованного генерала.

Теги
Армения
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