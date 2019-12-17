Рада разработает компромиссный вариант закона о рынке земли

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Рада будет искать компромиссный вариант законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения, так как обсуждение этого вопроса привело во вторник к массовым протестам и беспорядкам у стен парламента. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"У нас на Украине за 28 лет независимости был сформирован аграрный рынок, на котором есть место всем - и малым, и средним, и большим. В данном вопросе мы должны искать компромисс, и я думаю, что в ближайшее время этот компромисс будет найден, но исходя из того, как будет проходить рассмотрение в Верховной раде. И я хочу успокоить общество, если будут какие-то нарушения, то на них президент [Украины Владимир Зеленский] будет реагировать. Этот диалог продолжается в рамках законодательного поля", - цитирует Лещенко агентство "Укринформ".

Главной причиной протестов граждан Лещенко назвал их опасения в связи с вероятностью скупки земель иностранцами, украинскими олигархами и большими агрохолдингами. "Вопрос [земли] на контроле у президента Украины, и он сейчас внимательно следит за Верховной радой в части обсуждения наиболее важных моментов земельной реформы. Так сложились сегодня обстоятельства, что вопрос больше всего волнует общество и президента", - пояснил уполномоченный Зеленского.

Во вторник Аграрный комитет Верховной рады должен был рассмотреть поправки к закону, разрешающему свободный оборот сельхозземли. С самого утра несколько тысяч протестующих против рынка земли собрались у здания Рады. Протесты переросли в столкновения с полицией, а попытка установить палатку у здания Рады закончилась силовым разгоном митинга. По данным советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, во время стычек пострадали 17 силовиков, 26 нарушителей правопорядка были задержаны.

В то же представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум зала заседаний парламента, требуя тщательного рассмотрения на заседании профильного комитета всех правок, которых насчитывается больше четырех тысяч. По их данным, комитет планировал игнорировать большинство внесенных предложений. Спикер Рады Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее заседание парламента, пояснив, что это необходимо для проведения дальнейших консультаций по проекту о рынке земли.

Законопроект о рынке земли

13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает снятие запрета на продажу сельскохозяйственной земли с 1 октября 2020 года. С этого момента приобретать такие участки смогут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. При этом документом вводятся ограничения на владение землей одним лицом на уровне 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% - (около 200 тыс. га) в пределах государства.

Законопроект также предусматривать возможность приобретения земли сельскохозяйственного назначения иностранцами, но при условии регистрации ими юрлица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. При этом в документе прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства, не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Одновременно законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юрлица, а также иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал также, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Власти намерены прописать это в законопроекте ко второму чтению.