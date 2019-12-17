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Ситуация на Корейском полуострове

США фиксируют подготовку КНДР к возможному пуску ракеты большой дальности

Пентагон будет готов "достаточно быстро стряхнуть пыль" со своих планов более активного сдерживания Северной Кореи, отметил командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов Чарльз Браун

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория. Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов, генерал Чарльз Браун.

"Принимая во внимание [используемую Пхеньяном] риторику и потенциальный "рождественский подарок", мы как военные занимаемся [соответствующим] планированием. И мы уже учитываем факторы такого рода", - сказал Браун. В связи с этим его попросили уточнить, какой именно "рождественский подарок" мог иметь в виду Пхеньян, когда на днях предупреждал Вашингтон о необходимости принять необходимые решения, требующиеся для денуклеаризации Корейского полуострова. "Если вспоминать май, то [в КНДР] была серия пусков ракет малой дальности. А [объявленный ранее КНДР] мораторий распространяется на ракеты большой дальности. Поэтому я бы ожидал в качестве подарка [пуска] какого-то типа ракеты большой дальности. Неважно, когда именно это произойдет - накануне Рождества, <...> на Новый год или позже", - сказал американский военачальник.

По его словам, "риторика [Пхеньяна], различные испытания, проходившие за последнюю неделю или две, - все это были указания на то, что есть [определенная] деятельность [КНДР]". "Есть деятельность, в ведении которой Северная Корея в действительности призналась и которая соответствует используемой риторике. Так что налицо [определенная] модель поведения. Их риторика предшествует [определенной] деятельности, которая предшествует [ракетному] запуску", - подчеркнул генерал.

У него поинтересовались, состоится ли такой новый ракетный пуск в Северной Корее с подвижной пусковой установки или нет. "Сложно сказать", - ответил Браун.

По его прогнозу, "произойти может ряд" событий. Не исключено и то, что "добровольный мораторий закончится, но сразу ничего не произойдет", Пхеньян объявит о таком решении "и после этого не выстрелит", то есть не осуществит ракетный запуск, считает генерал.

Отвечая на вопросы о возможности возобновления масштабных военно-воздушных учений США и Республики Корея, он констатировал, что решения такого рода предстоит принимать американским политическим лидерам. "Это будет отчасти решаться нашим [политическим] руководством. Я держу в центре внимания нашу способность сохранять боевую готовность. <...> О тактическом уровне я не переживаю", - отметил Браун. Он предупредил, что ВС США будут готовы "достаточно быстро стряхнуть пыль" со своих планов более активного сдерживания КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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