США фиксируют подготовку КНДР к возможному пуску ракеты большой дальности

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория. Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов, генерал Чарльз Браун.

"Принимая во внимание [используемую Пхеньяном] риторику и потенциальный "рождественский подарок", мы как военные занимаемся [соответствующим] планированием. И мы уже учитываем факторы такого рода", - сказал Браун. В связи с этим его попросили уточнить, какой именно "рождественский подарок" мог иметь в виду Пхеньян, когда на днях предупреждал Вашингтон о необходимости принять необходимые решения, требующиеся для денуклеаризации Корейского полуострова. "Если вспоминать май, то [в КНДР] была серия пусков ракет малой дальности. А [объявленный ранее КНДР] мораторий распространяется на ракеты большой дальности. Поэтому я бы ожидал в качестве подарка [пуска] какого-то типа ракеты большой дальности. Неважно, когда именно это произойдет - накануне Рождества, <...> на Новый год или позже", - сказал американский военачальник.

По его словам, "риторика [Пхеньяна], различные испытания, проходившие за последнюю неделю или две, - все это были указания на то, что есть [определенная] деятельность [КНДР]". "Есть деятельность, в ведении которой Северная Корея в действительности призналась и которая соответствует используемой риторике. Так что налицо [определенная] модель поведения. Их риторика предшествует [определенной] деятельности, которая предшествует [ракетному] запуску", - подчеркнул генерал.

У него поинтересовались, состоится ли такой новый ракетный пуск в Северной Корее с подвижной пусковой установки или нет. "Сложно сказать", - ответил Браун.

По его прогнозу, "произойти может ряд" событий. Не исключено и то, что "добровольный мораторий закончится, но сразу ничего не произойдет", Пхеньян объявит о таком решении "и после этого не выстрелит", то есть не осуществит ракетный запуск, считает генерал.

Отвечая на вопросы о возможности возобновления масштабных военно-воздушных учений США и Республики Корея, он констатировал, что решения такого рода предстоит принимать американским политическим лидерам. "Это будет отчасти решаться нашим [политическим] руководством. Я держу в центре внимания нашу способность сохранять боевую готовность. <...> О тактическом уровне я не переживаю", - отметил Браун. Он предупредил, что ВС США будут готовы "достаточно быстро стряхнуть пыль" со своих планов более активного сдерживания КНДР, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.