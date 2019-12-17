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МВД Франции: участие в протестах против пенсионной реформы приняли 615 тыс. человек

В Париже продолжаются стычки хулиганов со спецподразделениями полиции

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Число участников митингов и акций протеста достигло во вторник во Франции 615 тыс., из них в Париже - 76 тыс. Такие данные сообщило министерство внутренних дел страны.

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В этот день во Франции проходил очередной общенациональный день протеста против планов правительства провести пенсионную реформу в стране. МВД напомнило, что в день протеста 5 декабря число манифестантов в стране составило 806 тыс.

При этом, согласно подсчетам независимого центра мониторинга Occurrence, в Париже во вторник участие в акциях приняли 72,5 тыс. человек. Один из организаторов столичных манифестаций, профсоюз Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) приводит данные о 350 тыс. демонстрантов в Париже и 1,8 млн - по всей стране. Однако данные ВКТ традиционно расходятся с МВД и с независимыми мониторинговыми структурами, причем иногда в несколько раз.

Агентство France Presse провело собственные подсчеты по данным, полученным от полиции и префектур в 110 городах (не считая Парижа). Согласно им, без учета столицы, манифестации собрали в стране не менее 435 тыс. человек. Самые крупные акции прошли в основных мегаполисах. Так, на улицы и площади Марселя вышли 20 тыс. человек. В Лионе и Тулузе их насчитывалось по 17 тыс., в Нанте - 14 тыс., в Бордо - 13 тысяч. Акции протеста, собравшие чуть более 10 тыс. человек, прошли в Лилле, Кане, Монпелье и Бресте.

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В Париже в преддверии манифестации полиция и жандармерия провели более 3759 превентивных проверок. Около двух десятков человек были задержаны. Крупная колонна манифестантов прошла в северной части столицы от площади Республики до площади Нации. В ходе шествия радикалы из "Черного блока" начали нападать на полицию, бросая в ее сотрудников камни и бутылки. Силы правопорядка в ответ применили слезоточивый газ и задержали, по разным данным, от 9 до 13 человек.

После завершения манифестации в 18:00 (20:00 мск) ряд радикально настроенных лиц не пожелали покидать площадь Нации, несмотря на приказы со стороны сил правопорядка. В настоящее время там продолжаются стычки хулиганов со спецподразделениями полиции и жандармерии. Основная часть мирных манифестантов покинули площадь через улицы, тщательно охраняемые полицией.

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Франция
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