МВД Франции: участие в протестах против пенсионной реформы приняли 615 тыс. человек

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Число участников митингов и акций протеста достигло во вторник во Франции 615 тыс., из них в Париже - 76 тыс. Такие данные сообщило министерство внутренних дел страны.

В этот день во Франции проходил очередной общенациональный день протеста против планов правительства провести пенсионную реформу в стране. МВД напомнило, что в день протеста 5 декабря число манифестантов в стране составило 806 тыс.

При этом, согласно подсчетам независимого центра мониторинга Occurrence, в Париже во вторник участие в акциях приняли 72,5 тыс. человек. Один из организаторов столичных манифестаций, профсоюз Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) приводит данные о 350 тыс. демонстрантов в Париже и 1,8 млн - по всей стране. Однако данные ВКТ традиционно расходятся с МВД и с независимыми мониторинговыми структурами, причем иногда в несколько раз.

Агентство France Presse провело собственные подсчеты по данным, полученным от полиции и префектур в 110 городах (не считая Парижа). Согласно им, без учета столицы, манифестации собрали в стране не менее 435 тыс. человек. Самые крупные акции прошли в основных мегаполисах. Так, на улицы и площади Марселя вышли 20 тыс. человек. В Лионе и Тулузе их насчитывалось по 17 тыс., в Нанте - 14 тыс., в Бордо - 13 тысяч. Акции протеста, собравшие чуть более 10 тыс. человек, прошли в Лилле, Кане, Монпелье и Бресте.