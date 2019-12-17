МИД Украины обжаловал восстановление на службе консула, уволенного за антисемитизм

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. МИД Украины подал кассационную жалобу в Верховный суд в связи с восстановлением на дипломатической службе бывшего консула в Гамбурге Василия Марущинца, известного многочисленными антисемитскими и неонацистскими высказываниями в социальных сетях. Об этом во вторник украинскому агентству УНН сообщила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - заявила Зеленко.

По ее словам, МИД Украины продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несоответствующими званию дипломата. Зеленко подчеркнула, что поведение консула нанесло вред "международному имиджу и авторитету Украины".

Ранее МИД Украины во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда восстановил Марущинца на дипломатической службе. Кроме того, суд обязал министерство выплатить Марущинцу сумму среднего заработка за время "вынужденного прогула" в размере более 218 тыс. гривен (около $9 тыс.).

В 2018 году в социальных сетях появилась информация о том, что консул генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец опубликовал несколько антисемитских постов в Facebook с обвинениями евреев в "развязывании Второй мировой войны" и других политических кризисах, оправданиями Холокоста и массового уничтожения евреев в Бабьем Яру. В публикациях на украинском и немецком языках содержалась бранная и уничижительная лексика. По итогам дисциплинарного разбирательства МИД Украины 30 мая 2018 года уволил Марущинца с занимаемой должности.

Эксперты отмечали, что данный скандал - не случайное явление на сегодняшней Украине. Блогер и журналист Анатолий Шарий, первым поднявший этот вопрос, подчеркивал, что Марущинец был замечен в антисемитской активности в течение уже многих лет, но при этом продолжал делать успешную карьеру в украинском консульстве. Он также перечислил сотрудников МИД, которые были в Facebook друзьями Марущинца, а значит, видели у себя в ленте все его высказывания подобного рода, но не придавали им значения, либо поддерживали их.