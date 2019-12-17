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NBC: временный поверенный в делах США на Украине может покинуть пост в январе

Отъезд Уильяма Тейлора из Киева был ожидаемым событием, отметила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор может покинуть Киев 2 января. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на источник, осведомленный о планах американского дипломата.

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Отъезд Тейлора из Киева был ожидаемым событием, отметила телекомпания, поскольку он был одним из основных свидетелей на слушаниях в Палате представителей в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, способным пролить свет на обстоятельства телефонного разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, затрагивавших в том числе расследование деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. В то же время ранее не было ясности относительно того, уедет ли Тейлор до запланированного на январь визита на Украину госсекретаря США Майкла Помпео и кто именно может сменить его в качестве главы американского диппредставительства в Киеве. С мая 2019 года, после ухода в отставку Мари Йованович должность посла США в Киеве остается вакантной, напомнила телекомпания.

Озабоченность в связи с предстоящим отъездом американского дипломата из Киева выразил член сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) в письме на имя госсекретаря США Майкла Помпео, текст которого распространил во вторник аппарат сенатора. "Из сообщений СМИ я узнал, что посла Уильяма Тейлора отзывают накануне вашего запланированного визита в Киев в январе, - говорится в письме. - Отзыв дипломата, в результате чего остается вакантным исключительно важный пост посла в тот момент, когда в страну прибывает госсекретарь США, представляется крайне необычным и, возможно, беспрецедентным".

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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