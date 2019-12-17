Макрон 22 декабря посетит Нигер на фоне недавней атаки на армейский лагерь

ТАСС, 17 декабря. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 22 декабря совершить визит в Нигер, где на прошлой неделе более 70 военнослужащих погибли при атаке боевиков на расположение армейских сил. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на канцелярию Макрона.