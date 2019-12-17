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Макрон 22 декабря посетит Нигер на фоне недавней атаки на армейский лагерь

Перед этим планируется визит президента Франции в Кот-д'Ивуар

ТАСС, 17 декабря. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 22 декабря совершить визит в Нигер, где на прошлой неделе более 70 военнослужащих погибли при атаке боевиков на расположение армейских сил. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на канцелярию Макрона.

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Отмечается, что президент Франции встретится со своим нигерийским коллегой Махамаду Иссуфу и примет участие в церемонии, посвященной памяти погибших. Кроме того, 20 и 21 декабря Макрон планирует посетить Кот-д'Ивуар.

Теги
Иссуфу, МахамадуНигерФранцияКот-д’ИвуарМакрон, Эмманюэль
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