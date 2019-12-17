Макрон 22 декабря посетит Нигер на фоне недавней атаки на армейский лагерь

ТАСС, 17 декабря. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 22 декабря совершить визит в Нигер, где на прошлой неделе более 70 военнослужащих погибли при атаке боевиков на расположение армейских сил. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на канцелярию Макрона.
Отмечается, что президент Франции встретится со своим нигерийским коллегой Махамаду Иссуфу и примет участие в церемонии, посвященной памяти погибших. Кроме того, 20 и 21 декабря Макрон планирует посетить Кот-д'Ивуар.