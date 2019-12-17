Bloomberg: помощник адвоката Трампа получил $1 млн в кредит от бизнесмена Фирташа

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американский предприниматель Лев Парнас, выполнявший на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа, получил $1 млн в кредит от украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом во вторник сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
Оно ссылается на информацию, полученную во время слушаний по делу Парнаса. Суд на Манхэттене вторично определяет условия освобождения американского предпринимателя под залог до завершения разбирательства. В понедельник защита Парнаса заявляла, что упомянутая выше сумма была кредитом, предназначенным для жены обвиняемого. 12 декабря прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк попросила суд вернуть Парнаса под стражу из-за того, что он, как утверждается, утаил получение $1 млн из России.
Парнас был задержан в октябре. Прокуратура предъявила ему и ряду других лиц обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Его подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.
По данным Bloomberg, Парнас в том числе занимался переводом материалов для Фирташа. Плата за эти услуги официально поступала через адвокатов украинского предпринимателя.
Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В 2017 году Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн.