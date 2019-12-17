Bloomberg: помощник адвоката Трампа получил $1 млн в кредит от бизнесмена Фирташа

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американский предприниматель Лев Парнас, выполнявший на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа, получил $1 млн в кредит от украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом во вторник сообщило агентство деловых новостей Bloomberg .

Оно ссылается на информацию, полученную во время слушаний по делу Парнаса. Суд на Манхэттене вторично определяет условия освобождения американского предпринимателя под залог до завершения разбирательства. В понедельник защита Парнаса заявляла, что упомянутая выше сумма была кредитом, предназначенным для жены обвиняемого. 12 декабря прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк попросила суд вернуть Парнаса под стражу из-за того, что он, как утверждается, утаил получение $1 млн из России.

Парнас был задержан в октябре. Прокуратура предъявила ему и ряду других лиц обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Его подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

По данным Bloomberg, Парнас в том числе занимался переводом материалов для Фирташа. Плата за эти услуги официально поступала через адвокатов украинского предпринимателя.