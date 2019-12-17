Губернатор штата Нью-Йорк предложил запретить пищевые контейнеры из пенополистирола

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил во вторник ввести на территории всего штата запрет на использование одноразовых пищевых контейнеров из пенополистирола.

"Я предлагаю ввести запрет на использование одноразовых пищевых контейнеров из пенополистирола на территории всего штата, - сообщил губернатор в своем Twitter. - Пенополистирол - одни из самых распространенных видов пластика, загрязняющих окружающую среду, и опасен для здоровья. Он встречается везде, и если мы не предпримем мер, то он будет и впредь загрязнять окружающую среду".

В заявлении, распространенном во вторник аппаратом губернатора, отмечается, что запрет на использование контейнеров из пенополистирола предлагается ввести в 2022 году. Исключение будет сделано лишь для контейнеров для упаковки сырого мяса, рыбы и яиц. Кроме того, департаменту охраны природы штата Нью-Йорк предложено рассмотреть возможность запрета на другие виды упаковочных материалов, серьезно загрязняющих окружающую среду.

С января 2019 года запрет на использование контейнеров из пенополистирола введен в городе Нью-Йорке. Согласно этому правилу, ресторанам и магазинам запрещается продавать на вынос еду и напитки в таких контейнерах.

По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, в целом в стране производится более 30 млн тонн пластика в год, большая часть которого не подвергается переработке.