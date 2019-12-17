Защита проходящей по делу об убийстве Шеремета Яны Дугарь обжаловала домашний арест

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Защита Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, обжаловала решение суда о назначении ей круглосуточного домашнего ареста. Об этом во вторник сообщил ее адвокат Николай Ореховский.

"Апелляция подана в Киевский апелляционный суд. Рассмотрение жалобы назначено на 18 декабря", - сказал он изданию "Украинские новости".

Печерский районный суда Киева 13 декабря отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года. Еще двух подозреваемых по делу об убийстве Шеремета - Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко - суд взял под стражу на два месяца.

В четверг, 12 декабря, украинские правоохранительные органы объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Последние пять лет жизни проживал в Киеве, работал в "Украинской правде" и на радио "Вести", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Также вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.