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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента

Импичмент является "беспрецедентным злоупотреблением властью со стороны демократов", отметил президент США

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью. Об этом говорится в распространенном во вторник письме Трампа в адрес главы нижней палаты.

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"Я выражаю решительный и сильнейший протест против партийной кампании по импичменту, проводимой демократами в Палате представителей. Импичмент является беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью со стороны демократов, равному чему не было за всю 250-летнюю историю американского законодательства", - подчеркнул президент.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе вашингтонской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на этой неделе Палатой представителей полного состава. Голосование, как ожидается, состоится в среду.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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