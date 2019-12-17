{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Праге прошли массовые митинги и марш протеста с требованием отставки премьера Чехии

Организаторы акций обвинили Андрея Бабиша в "коррупции, лжи и злоупотреблении властью"

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Массовые митинги и марш протеста с требованием отставки миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии состоялись во вторник в центре Праги. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

На эту тему

Гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии", организатор акции протеста, сообщила о 30 тыс. участников. Представители полиции привели цифру 15 тыс.

Акция протеста началась митингом на центральной Вацлавской площади. Затем ее участники прошли маршем по историческому центру чешской столицы к дворцу правительства республики, который расположен в квартале Кларов. Они завершили марш в находящемся рядом сквере, где состоялся заключительный митинг. На нем выступили руководители правых оппозиционных парламентских партий и лидеры "Миллиона мгновений для демократии".

Ораторы обвинили премьера в коррупции, лжи и злоупотреблении властью. Они призвали избирателей на очередных парламентских выборах, которые пройдут в республике через два года, отказать в поддержке политическому движению АНО ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш. Митинг в квартале Кларов, прошедший под лозунгом "Не бояться, не обманывать, не красть!", фактически стал прелюдией будущей предвыборной кампании правых оппозиционных политических объединений - соперников АНО.

Многократно выступавший во время митингов председатель "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж заявил, что Бабиш "пребывает в конфликте [государственных и личных] интересов, постоянно лжет [общественности]". "Он до сих пор управляет своими фирмами", что противоречит законам, исключающим для премьера возможность заниматься бизнесом, отметил Минарж. По его словам, эти фирмы "незаконно получают дотации от государства и Евросоюза".

Участники акции протеста скандировали: "В отставку Бабиша!", "Нам не безразлично, что происходит!", "Позор Бабишу!". У некоторых демонстрантов в руках были плакаты с призывами, оскорбительными для поддерживающего премьера президента Чехии Милоша Земана. Надпись на одном из них гласила: "Земана отправьте на Марс!".

Гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии" периодически организует митинги и демонстрации с требованием отставки Бабиша. Они проводятся практически во всех городах республики. Крупнейшие из них, собравшие свыше 250 тыс. участников, состоялись в июне и ноябре 2019 года в Праге. Поводом для предрождественских выступлений противников премьера стали аудит Еврокомиссии, согласно которому Чехия должна вернуть ЕС миллионы евро, полученные в форме дотаций связанными с ним фирмами, а также возобновление следствия по обвинению главы кабмина в финансовых махинациях.

Аудит ЕК

Аудиторы ЕК по итогам проверки принадлежащего Бабишу холдинга "Агроферт" потребовали вернуть 451 млн чешских крон ($19,5 млн) выданных дотаций. В аудиторском отчете, который был получен в Праге в конце ноября, содержится вывод, что Бабиш на посту премьера может воздействовать на процесс распределения правительством дотаций из госбюджета и фондов Евросоюза в пользу связанных с ним компаний.

"Агроферт" является одной из крупнейших европейских аграрных компаний. В состав холдинга входят более 200 фирм из Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Германии и Нидерландов. Там задействовано свыше 32 тыс. сотрудников. Сам Бабиш подчеркивает, что с уходом из бизнеса в большую политику передал управление принадлежащего ему холдинга попечительскому фонду, как того требует чешское законодательство, и не оказывает на его деятельность никакого влияния. Поэтому он отрицает наличие конфликта интересов.

Возобновление следствия против Бабиша

В начале декабря генеральный прокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следствие против премьера по обвинению в финансовых махинациях будет возобновлено. Он подозревается в причастности к организации схемы незаконного получения из фондов Евросоюза дотаций в размере 50 млн крон (примерно €2 млн) одной из его компаний - фирмой "Гнездо аиста". В сентябре пражская прокуратура прекратила дело в связи с "отсутствием улик".

Дотации "Гнездом аиста" были получены в 2010 году, когда Бабиш еще не занимал пост главы правительства. Обвинения в финансовых махинациях были выдвинуты против него в октябре 2017 года.

Сам премьер заявил о провокациях политических противников против него и отверг все обвинения. Он подчеркивал, что не собирается подавать в отставку. Бабиш также напомнил, что возглавляемое им движение АНО пользуется наибольшей поддержкой у избирателей. Согласно опросам населения, почти 30% респондентов готовы на очередных парламентских выборах поддержать АНО.

Теги
Земан, МилошЧехияБабиш, Андрей
Реклама на ТАСС
Суд США потребовал от ФБР объяснений в связи с нарушениями при слежке за штабом Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС