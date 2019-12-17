В Праге прошли массовые митинги и марш протеста с требованием отставки премьера Чехии

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Массовые митинги и марш протеста с требованием отставки миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии состоялись во вторник в центре Праги. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии", организатор акции протеста, сообщила о 30 тыс. участников. Представители полиции привели цифру 15 тыс.

Акция протеста началась митингом на центральной Вацлавской площади. Затем ее участники прошли маршем по историческому центру чешской столицы к дворцу правительства республики, который расположен в квартале Кларов. Они завершили марш в находящемся рядом сквере, где состоялся заключительный митинг. На нем выступили руководители правых оппозиционных парламентских партий и лидеры "Миллиона мгновений для демократии".

Ораторы обвинили премьера в коррупции, лжи и злоупотреблении властью. Они призвали избирателей на очередных парламентских выборах, которые пройдут в республике через два года, отказать в поддержке политическому движению АНО ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет Бабиш. Митинг в квартале Кларов, прошедший под лозунгом "Не бояться, не обманывать, не красть!", фактически стал прелюдией будущей предвыборной кампании правых оппозиционных политических объединений - соперников АНО.

Многократно выступавший во время митингов председатель "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж заявил, что Бабиш "пребывает в конфликте [государственных и личных] интересов, постоянно лжет [общественности]". "Он до сих пор управляет своими фирмами", что противоречит законам, исключающим для премьера возможность заниматься бизнесом, отметил Минарж. По его словам, эти фирмы "незаконно получают дотации от государства и Евросоюза".

Участники акции протеста скандировали: "В отставку Бабиша!", "Нам не безразлично, что происходит!", "Позор Бабишу!". У некоторых демонстрантов в руках были плакаты с призывами, оскорбительными для поддерживающего премьера президента Чехии Милоша Земана. Надпись на одном из них гласила: "Земана отправьте на Марс!".

Гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии" периодически организует митинги и демонстрации с требованием отставки Бабиша. Они проводятся практически во всех городах республики. Крупнейшие из них, собравшие свыше 250 тыс. участников, состоялись в июне и ноябре 2019 года в Праге. Поводом для предрождественских выступлений противников премьера стали аудит Еврокомиссии, согласно которому Чехия должна вернуть ЕС миллионы евро, полученные в форме дотаций связанными с ним фирмами, а также возобновление следствия по обвинению главы кабмина в финансовых махинациях.

Аудит ЕК

Аудиторы ЕК по итогам проверки принадлежащего Бабишу холдинга "Агроферт" потребовали вернуть 451 млн чешских крон ($19,5 млн) выданных дотаций. В аудиторском отчете, который был получен в Праге в конце ноября, содержится вывод, что Бабиш на посту премьера может воздействовать на процесс распределения правительством дотаций из госбюджета и фондов Евросоюза в пользу связанных с ним компаний.

"Агроферт" является одной из крупнейших европейских аграрных компаний. В состав холдинга входят более 200 фирм из Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Германии и Нидерландов. Там задействовано свыше 32 тыс. сотрудников. Сам Бабиш подчеркивает, что с уходом из бизнеса в большую политику передал управление принадлежащего ему холдинга попечительскому фонду, как того требует чешское законодательство, и не оказывает на его деятельность никакого влияния. Поэтому он отрицает наличие конфликта интересов.

Возобновление следствия против Бабиша

В начале декабря генеральный прокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следствие против премьера по обвинению в финансовых махинациях будет возобновлено. Он подозревается в причастности к организации схемы незаконного получения из фондов Евросоюза дотаций в размере 50 млн крон (примерно €2 млн) одной из его компаний - фирмой "Гнездо аиста". В сентябре пражская прокуратура прекратила дело в связи с "отсутствием улик".

Дотации "Гнездом аиста" были получены в 2010 году, когда Бабиш еще не занимал пост главы правительства. Обвинения в финансовых махинациях были выдвинуты против него в октябре 2017 года.

Сам премьер заявил о провокациях политических противников против него и отверг все обвинения. Он подчеркивал, что не собирается подавать в отставку. Бабиш также напомнил, что возглавляемое им движение АНО пользуется наибольшей поддержкой у избирателей. Согласно опросам населения, почти 30% респондентов готовы на очередных парламентских выборах поддержать АНО.