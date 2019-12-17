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Политический кризис в Боливии

Моралес пока не планирует переезжать из Буэнос-Айреса

Экс-лидер Боливии получил статус беженца в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший статус беженца в Аргентине, пока не планирует переезжать из Буэнос-Айреса в другой аргентинский город. Об этом сообщила во вторник ТАСС экс-министр здравоохранения Боливии Габриель Монтаньо.

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"Пока мы будем оставаться в Буэнос-Айресе", - сказала она. При этом Монтаньо отметила, что не знает, как долго они будут находиться там.

Ранее Моралес призвал временное правительство Боливии обеспечить проведение свободных выборов и позволить ему вернуться в страну для участия в предвыборной кампании. 7 декабря экс-президент Боливии сообщил, что партия "Движение к социализму" назначила его руководителем штаба кандидата от политической силы на предстоящих выборах главы государства.

После приезда Моралеса в Аргентину 12 декабря некоторые аргентинские и боливийские СМИ утверждали, что экс-президент планирует обосноваться в одном городов, расположенных на границе с Боливией. При этом газеты называли различные населенные пункты, в которые якобы собирался переехать Моралес.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Дата нового голосования пока назначена не была.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияПолитический кризис в Боливии
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