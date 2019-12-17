{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа
Обновлено 

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря

Ранее юридический комитет палаты утвердил две статьи обвинения против американского президента. Ему инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Голосование по двум статьям обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента состоится в Палате представителей Конгресса США в среду. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

На эту тему
"Величайшая охота на ведьм". Кто и как пытался отстранить Трампа от власти

"Завтра [в среду] Палата представителей осуществит одни из наиболее весомых своих полномочий, которые она имеет в соответствии с конституцией США, и проголосует по утверждению двух статей импичмента в отношении президента Соединенных Штатов", - заявила она.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены палатой полного состава.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдКлинтон, БиллЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
СМИ: арестованный в США мексиканский экс-министр предстанет перед судом в Нью-Йорке
Хенаро Луна обвиняется в получении взяток от наркокартел, участии в преступном сговоре и предоставлении ложных сведений о себе при попытке легализоваться в США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС