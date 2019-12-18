ВС США и Канады подтвердили, что следят за кораблем ВМФ "Виктор Леонов"

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) подтвердило, что ведет наблюдение за разведывательным кораблем ВМФ "Виктор Леонов". Об этом сообщается во вторник в официальном Twitter командования.

"NORAD и Северное командование Вооруженных сил США внимательно отслеживают перемещения представляющих интерес кораблей, в том числе иностранных военных кораблей, таких как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности. Мы в курсе деятельности России на море, в том числе размещения в регионе этих разведывательных кораблей. Мы не будем обсуждать конкретные меры, которые мы предпринимаем, но отметим, что NORAD и Северное командование на постоянной основе проводят операции в воздухе и на море, чтобы обеспечить безопасность Соединенных Штатов и Канады", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что разведывательный корабль ВМФ РФ "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Согласно этой версии, корабль в течение последних нескольких дней находился недалеко от побережья указанных штатов. По утверждению официальных лиц, имена и должности которых не уточнялись, на корабле не включают некоторые навигационные огни, когда из-за погодных условий видимость ограничена. На нем якобы не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов, команды которых пытаются установить, где находится "Виктор Леонов", чтобы избежать столкновения. Кроме того, российский корабль, по версии источников телеканала, осуществляет и "другие беспорядочные маневры".

Как говорилось в материале CNN, Береговая охрана США предупреждает людей на судах, проходящих через этот район, о присутствии российского корабля. По словам представителя Пентагона, недалеко от "Виктора Леонова" находится американский эсминец. В публикации также утверждалось, что этот российский корабль с 2015 года нередко замечают у Восточного побережья США. В январе 2018 года CNN сообщил, что "Виктор Леонов" находился в международных водах в данном районе. В марте 2017 года телеканал "Фокс ньюс" также информировал, что "Виктор Леонов" прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Позже представитель Пентагона констатировал, что пребывание российского корабля там было правомерным.