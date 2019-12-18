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СМИ: МИД Японии требует освободить суда, задержанные для досмотра пограничниками РФ

Японское внешнеполитическое ведомство требует также "освобождения из соображений гуманности" японских моряков с задержанных шхун

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. МИД Японии в среду потребовал освободить пять японских рыболовецких судов, которые, как утверждал телеканал NHK, были задержаны для досмотра во вторник российскими пограничниками в водах южной части Курил. Как сообщило агентство Kyodo, об этом говорится в представлении, сделанном российской стороне по дипломатическим каналам.

По информации агентства, японское внешнеполитическое ведомство считает задержание неприемлемым и требует также "освобождения из соображений гуманности" японских моряков с задержанных шхун.

Ранее Kyodo со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии утверждало, что задержанные суда занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением. В ведомстве сообщили, что сейчас оно проясняет ситуацию.

По информации NHK, во вторник российские пограничники осмотрели восемь японских промысловых судов для проверки улова. Телеканал утверждал, что пять из них были задержаны и сопровождены на остров Кунашир для досмотра. Как отмечал телеканал, пограничники заподозрили несоответствие между реальным уловом и данными, занесенными в судовые журналы.

Телеканал не уточнил, сколько граждан Японии находилось на задержанных судах. По его информации, эти шхуны принадлежат кооперативам из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.

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ЯпонияРоссия
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