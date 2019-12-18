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Власти Японии потребовали освободить рыболовецкие шхуны, задержанные пограничниками РФ

В японском правительстве сочли неприемлемым задержание этих судов

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает неприемлемым задержание в водах южной части Курил пяти японских рыболовецких судов и требует их немедленного возвращения на родину вместе с командами. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов (южной части Курил - прим. ТАСС), - сказал он. - Мы требуем из соображений гуманности как можно скорее вернуть суда и их команды в японские порты. Российской стороне направлено соответствующее представление".

Генсек кабинета добавил, что Токио выясняет информацию о том, что в судовых документах задержанных шхун, как подозревают российские пограничники, могли быть сделаны ложные записи о размерах улова. По его словам, задержанные рыбаки проблем со здоровьем не испытывают.

Агентство Kyodo со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии ранее сообщило, что задержанные суда занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением. В ведомстве сообщили, что сейчас оно проясняет ситуацию.

По информации телеканала NHK, во вторник российские пограничники осмотрели восемь японских промысловых судов для проверки улова. Пять из них, как сообщал телеканал, были задержаны и сопровождены на остров Кунашир для досмотра. Как отмечал NHK, пограничники заподозрили несоответствие между реальным уловом и данными, занесенными в судовые журналы. На борту задержанных шхун, по данным телеканала TBS, находятся 24 моряка. Все эти суда принадлежат кооперативам из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.

Аналогичный случай с задержанием японского рыболовецкого судна произошел в феврале. Тогда судно "Нисиномару-68", занимавшееся промыслом краба в водах Японского моря, было доставлено в Находку. После того как капитан признал нарушения правил лова в исключительной экономической зоне РФ и внес установленный штраф, оно было отпущено.

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