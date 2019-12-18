Конгрессмены хотят обязать разведку оценить силы РФ и КНР при прекращении действия ДСНВ

ТАСС, 18 декабря. Американские законодатели в среду рассмотрят законопроекты, в случае принятия которых администрация президента США Дональда Трампа и разведка должны будут представить оценку действий России и Китая в случае прекращения действия в 2021 году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощников законодателей.

Сенатор-республиканец Тодд Янг (от штата Индиана), указывает агентство, готовится предложить в среду поправку к законопроекту о санкциях в отношении РФ, которая обяжет разведслужбы США предоставить оценку ядерных сил России и КНР, которые могут обрести страны при прекращении действия СНВ-3. Кроме того, еще один законопроект, подготовленный сенаторами Янгом и Крисом Ван Холленом (демократ от штата Мэриленд), приведен в соответствие с одобренным Сенатом США военным бюджетом. Последний предусматривает оценку боеспособности Москвы после истечения срока действия СНВ-3, но в нем не говорится о необходимости предоставления данных о военной мощи Пекина.

Палата представителей США также в среду планирует рассмотреть схожий законопроект, подготовленный председателем комитета по иностранным делам Элиотом Энгелом (демократ от штата Нью-Йорк) совместно со старшим республиканцем комитета Майклом Макколом (от штата Техас).

В Госдепартаменте пока не ответили на просьбу агентства прокомментировать вышеперечисленные законопроекты.

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), сенаторы Янг и Ван Холлен в понедельник попросили и.о. директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра предоставить им отчет о реакции Москвы и Пекина на возможный отказ Вашингтона продлевать СНВ-3.

Продление договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, если ДСНВ прекратит существование, то в мире вообще не останется никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.