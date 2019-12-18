Эксперты не обнаружили свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков с космодрома Сохэ

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Свидетельства возможной подготовки КНДР ракетных запусков с космодрома Сохэ в районе Тончхан-ни на данный момент отсутствуют. К такому выводу пришли во вторник эксперты базирующейся в Вашингтоне исследовательской группы 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса, которая занимается сбором и анализом информации о КНДР.

По их словам, в случае планируемого ракетного пуска при изучении спутниковых снимков объекта на них были бы заметны некоторые изменения на космодроме: перемещение техники, очистка стартовой площадки от растительности и другие подготовительные мероприятия. "К настоящему моменту помимо деятельности, напрямую связанной с недавними испытаниями двигателей, никакие из этих действий (свидетельствующих о подготовке к запускам - прим. ТАСС) не наблюдались на объекте Сохэ. Если КНДР все же готовит запуск спутника, тогда перечисленные индикаторы должны начать появляться в ближайшие несколько дней", - считают эксперты.

Во вторник командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заявил о том, что США фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория. По его прогнозу, "произойти может ряд" событий. Не исключено и то, что "добровольный мораторий закончится, но сразу ничего не произойдет", Пхеньян объявит о таком решении "и после этого не выстрелит", то есть не осуществит ракетный запуск, считает генерал.

Ранее заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна некого "рождественского подарка" для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.

Испытания на космодроме Сохэ

КНДР в декабре сообщила о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни, не уточняя, что именно испытывалось на полигоне. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США. Ряд зарубежных экспертов на основе анализа спутниковых снимков предположил, что на космодроме Сохэ были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

Вашингтон резко раскритиковал действия КНДР. В частности, после первого испытания президент США Дональд Трамп пригрозил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "может потерять все, если предпримет враждебные действия". Представители КНДР в ответ обрушились с критикой на США, назвав такие комментарии неуместными.

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако вторая встреча в Ханое в феврале 2019 года закончилась безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.