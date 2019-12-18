Bloomberg: власти Венесуэлы встретились с представителями финансовых компаний США

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие официальные лица Боливарианской Республики в течение последних нескольких недель провели в Каракасе серию встреч с представителями ряда американских финансовых компаний. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По словам его источников, одна из встреч состоялась в конце октября. Стороны обсуждали возможность частичного погашения имеющихся у Венесуэлы долгов примерно на $60 млрд перед кредиторами в США. Как отмечает агентство, в число последних входят инвестиционные фонды Pimco и T. Rowe Price, а также банк Goldman Sachs.

Как сообщается в публикации, стороны обсуждали план, предполагающий, что кредиторы будут взаимодействовать с компанией, которая получит право на добычу нефти на территории Венесуэлы. О какой именно компании идет речь, агентство не уточняет. Оно отмечает, что часть средств от продажи нефти в этом случае могут направить на закупку продовольствия для жителей республики.

В материале приводится комментарий спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса. Он подчеркнул, что введенные Вашингтоном санкции запрещают подобные сделки между Каракасом и американскими компаниями. В отношении последних могут быть введены американские рестрикции в случае реализации указанного плана, констатировал Абрамс.

Как отмечает агентство, некоторые из посещавших Каракас представителей американских компаний сообщили, что получили на это разрешение администрации США. По сведениям агентства, Вашингтон, возможно, готовится к изменению курса в отношении властей Венесуэлы.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.