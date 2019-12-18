Секретарь Совбеза Ирана призвал углублять сотрудничество с Россией в сфере безопасности

ТЕГЕРАН, 18 декабря. /ТАСС/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил о необходимости развивать двустороннее сотрудничество с Россией по обеспечению региональной безопасности. Об этом он заявил в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, которая прошла в среду в Тегеране.

"В ходе встречи Шамхани заявил о необходимости углубления усилий двух стран по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Ирана в России. Он также отметил "успешное стратегическое сотрудничество двух стран по борьбе с терроризмом".

Шамхани "высоко оценил принципиальную позицию России по противостоянию незаконным действиям США в рамках ядерной сделки". "Если европейские страны продолжат не выполнять свои обещания, то мы будем вынуждены пойти на следующий шаг по сокращению своих обязательств [в рамках ядерной сделки]", - добавил он.

В свою очередь Патрушев "отметил необходимость сотрудничества всех сторон для обеспечения стабильности и безопасности в Сирии". "Для предотвращения повторного роста террористической активности решающее значение имеют политические инициативы в рамках астанинского процесса", - сказал он.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул важность реализации ядерной сделки. "Полноценное выполнение всеми сторонами своих обязательств является необходимым для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - отметил он.

СВПД

Будущее ядерной сделки с Ираном оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки.

Напряженность на Ближнем Востоке

Рост напряженности в государствах Ближнего Востока провоцируют иностранные государства, способствующие террористическим организациям, заявил Шамхани.

"Нам нужно прекрасно понимать, откуда произрастают корни такого зла как терроризм. Мы прекрасно понимаем, что из-за рубежа этого региона приезжают сюда иностранные силы, которые не только способствуют росту терроризма, но и еще снабжают [боевиков] вооружениями", - сказал Шамхани, открывая многостороннюю встречу секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященную афганской проблематике.

Он заявил, что прошедший с последней аналогичной встречи год на Ближнем Востоке произошло немало событий, угрожавших безопасности и стабильности государствам региона."В нашем регионе терроризм и экстремизм - это та беда и зло, которые продолжаются, и, к сожалению, угрожают нашему общему миру и стабильности в этом регионе. У нас нет другого выхода кроме как сообща работать и сотрудничать в этой сфере", - сказал секретарь иранского Совбеза.

Он заявил, что Иран более 40 лет обращает внимание на афганскую проблематику и отметил, что Афганистан превратился в общую проблему государств Ближнего Востока. "Из Афганистана, к сожалению, экспортируются силы, которые могут угрожать нашей безопасности. Подобные события являются очень большим вызовом нашей общей безопасности, - сказал он. - На этом заседании мы собираемся обсудить разные аспекты афганской проблематики и продумать все нюансы, как мы можем найти разрешение для этих вызовов".

Шамхани заявил, что укрепление безопасности Афганистана позволит усилить мир и стабильность в государствах Ближнего Востока.

Во встрече Россию представляет делегация во главе с Патрушевым. В Тегеран также прибыли делегации Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистан

В среду в Тегеране проходят шестисторонние консультации по Афганистану, в которых принимают участие секретари советов безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Российскую сторону представляет Патрушев.