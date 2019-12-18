Суд в США постановил, что Сноуден не имеет право на доходы от публикации своей книги

ТАСС, 18 декабря. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не имеет права получать доходы с его недавно опубликованной книги Permanent Record ("Личное дело"), потому что он нарушил условия ряда контрактов, заключенных со своим экс-работодателем. Такое постановление вынес суд Восточного округа американского штата Вирджиния, сообщило во вторник агентство Bloomberg .

"Изгнание — это бесконечная пересадка". О чем Сноуден рассказал в своих мемуарах

Согласно решению окружного судьи Лиама О'Грэди, Сноуден нарушил свои обязательства, так как перед публикацией не отправил свою книгу в АНБ и ЦРУ для рассмотрения на предмет содержания в ней секретных сведений.

"Permanent Record содержит информацию, которую Сноуден, в соответствии с контрактами как с ЦРУ, так и АНБ, обязан был предоставлять на рассмотрение [в эти учреждения] перед публикацией", - указал судья. При этом он не принял аргумент защиты, согласно которому США указали, что не станут рассматривать материалы должным образом и в разумные сроки. О'Грэди отметил, что Сноуден даже не пытался выполнить необходимые требования.

Как отмечает газета The Washington Post, решение суда предполагает, что на все доходы от мемуаров и оплачиваемых выступлений Сноудена имеет право правительство США.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.