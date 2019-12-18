Токаев освободил от должности посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова

НУР-СУЛТАН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности посла республики в России Имангали Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в среду его пресс-службой.

"Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста", - следует из документа.

63-летний Имангали Тасмагамбетов занимал должность посла Казахстана в России с февраля 2017 года. В разные годы работал заместителем премьер-министра республики, министром обороны, руководителем администрации Астаны (ныне Нур-Султан) и Алма-Аты.