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Кризис на Украине

ЛНР призвала Киев к достижению договоренности об обмене пленными до конца года

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева также призвала Украину прекратить манипулировать сознанием общественности

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева призвала Киев на переговорах в Минске в среду достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" и завершить этот процесс до конца года.

"Призываем украинскою сторону приложить на сегодняшнем заседании гуманитарной группы все усилия для реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренности по освобождению и обмену удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных", - говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте агентства Луганскинформцентр.

При этом Кобцева напомнила, что по итогам встречи в "нормандском формате" 9 декабря было принято коммюнике, один из пунктов которого призывает контактную группу способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных".

"К сожалению, - отметила представитель ЛНР, - со стороны Украины звучат идущие вразрез с решениями "нормандской встречи" заявления, которые ставят под угрозу срыва договоренности по освобождению удерживаемых лиц. Так, президент [Украины Владимир] Зеленский 10 декабря, на следующий день после встречи в "нормандском формате", сделал заявление о поэтапном проведении освобождения удерживаемых лиц, что не имеет ничего общего с коммюнике. Министром иностранных дел Украины [Вадимом] Пристайко неоднократно давались комментарии по решениям "нормандской встречи", не имеющие ничего общего с действительностью".

Кроме того, обратила внимание Кобцева, вчерашнее заявление главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова о якобы имеющихся трудностях в подготовке и проведении обмена, а также о необходимости осуществления обмена некими "параллельными курсами" в ЛНР расценивают как попытку уйти от выполнения ранее заявленных украинской стороной в переговорном процессе обязательств выполнить процессуальную очистку людей.

"Мы призываем Украину прекратить манипулировать сознанием общественности и распространять информацию, не соответствующую действительности, - говорится в заявлении. - Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года".

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