Токаев освободил от должности главу Минэнерго Бозумбаева

НУР-СУЛТАН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в среду от должности министра энергетики страны Каната Бозумбаева и назначил его своим помощником. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником президента Республики Казахстан, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе.

50-летний Бозумбаев занимал должность министра энергетики Казахстана с марта 2016 года. В разные годы работал руководителем администраций Павлодарской и Жамбылской областей республики.

Токаев назначил Маулена Ашимбаева первым заместителем руководителя администрации президента республики. "Назначить Ашимбаева Маулена Сагатханулы первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", - говорится в указе.

48-летний Ашимбаев занимал должность помощника президента республики с июля 2019 года. В разные годы работал заместителем руководителя администрации президента Казахстана, заместителем секретаря Совета безопасности Казахстана.

В этот же день указом главы государства Дархан Калетаев освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка

Президент Казахстана назначил Мадину Абылкасымову председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. "Назначить Абылкасымову Мадину Ерасыловну председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", - говорится в документе. Согласно распоряжению президента, Абылкасымова освобождена от должности заместителя председателя Национального банка страны.

4 июля Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения. Они предусматривали создание нового государственного органа - Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков. Основной целью поправок являлась выработка концептуальных подходов по разделению регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком и ограничению рисков потребительского кредитования.

Новому агентству передаются функции регулирования и развития финансового рынка и защиты прав потребителей, регистрации и учета организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, введения особого режима регулирования в отношении финансовых организаций, реализации мер по оздоровлению банков второго уровня, реализации программ рефинансирования ипотечных жилищных займов и ипотечных займов физических лиц, а также функции центра информационной безопасности финансового рынка.