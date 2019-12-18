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El Pais: США хотят увеличить свое военное присутствие на испанской базе на 50%

По данным газеты, такой план приведет к размещению на базе Рота дополнительно 600 военнослужащих

МАДРИД, 18 декабря. /ТАСС/. Власти США хотят увеличить свое военное присутствие на базе Рота в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) на 50%. Об этом сообщила в среду газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, цель Вашингтона состоит в усилении роли объекта в качестве главной американской военно-морской базы на юге Европы. Предложение предусматривает увеличение числа развернутых в Роте эсминцев класса Arleigh Burke с четырех до шести, а также замену нынешних судов более современными, оснащенными вертолетами.

Если план будет реализован, он приведет к размещению на базе дополнительно 600 военнослужащих, а также потребует реформы двустороннего соглашения между Испанией и США от 1988 года, которое уже трижды изменялось. При этом, по версии издания, переговоры между сторонами на политическом уровне начнутся после того, как в пиренейском королевстве будет сформировано правительство.

Власти Испании уже готовы дать свое согласие на замену четырех эсминцев, прибывших в Роту в течение 2014 и 2015 годов, на более современные корабли, которые начнут прибывать с 2020 по 2022 год. Данные изменения не приведут к превышению лимита разрешенного американского персонала на базе: 4,2 тыс. военных и 1 тыс. гражданских лиц.

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