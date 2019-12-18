Рада закрепила право возбуждать дела против депутатов исключительно за генпрокурором

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором, окончательном, чтении закон, закрепляющий право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев исключительно за генеральным прокурором Украины. В поддержку закона проголосовал в среду 291 депутат при минимально требуемых 226, передает телеканал "112".

Документ, в частности, меняет нормы некоторых законодательных актов, которые позволят лишать депутатов иммунитета благодаря ранее внесенному изменению в статью 80 конституции Украины. Из Уголовного процессуального кодекса исключаются нормы о депутатской неприкосновенности. Принятые новшества касаются и Регламента Рады, из которого исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности, задержание или арест.

При этом документ предусматривает, что открывать уголовное дело, в котором вероятным фигурантом выступает депутат парламента, а также вносить сведения о совершении преступления депутатом в единый реестр может только генеральный прокурор.

Вместе с тем изменения в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" предусматривают, что члены парламента не несут юридической ответственности за результаты голосования, высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Новые нормы законодательства, касающиеся депутатского иммунитета, уже стали предметом критики со стороны ряда экспертов. В частности, глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что они не отменили депутатскую неприкосновенность, а лишь усилили ее. По его словам, помимо ограничения права следственных органов на открытие уголовного производства, в текст законопроекта внесена норма, согласно которой большинство ходатайств следователей могут рассматриваться только в присутствии подозреваемого депутата.

"Депутаты добавили норму, по которой большинство ходатайств следователей должны рассматриваться при обязательном присутствии депутата. То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам депутата, он не сможет этого сделать, пока депутат не явится лично в суд", - отметил Шабунин. Кроме того, он обратил внимание на то, что следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства, хотя по действующей до сих пор норме такие ходатайства следственные судьи могут рассматривать без личного присутствия фигуранта дела. "Одним словом, народные депутаты в очередной раз хотят обмануть общество псевдоотменой депутатской неприкосновенности", - уверен Шабунин.