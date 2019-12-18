{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рада закрепила право возбуждать дела против депутатов исключительно за генпрокурором

В поддержку закона проголосовал 291 депутат

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором, окончательном, чтении закон, закрепляющий право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев исключительно за генеральным прокурором Украины. В поддержку закона проголосовал в среду 291 депутат при минимально требуемых 226, передает телеканал "112".

Документ, в частности, меняет нормы некоторых законодательных актов, которые позволят лишать депутатов иммунитета благодаря ранее внесенному изменению в статью 80 конституции Украины. Из Уголовного процессуального кодекса исключаются нормы о депутатской неприкосновенности. Принятые новшества касаются и Регламента Рады, из которого исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности, задержание или арест.

При этом документ предусматривает, что открывать уголовное дело, в котором вероятным фигурантом выступает депутат парламента, а также вносить сведения о совершении преступления депутатом в единый реестр может только генеральный прокурор.

Вместе с тем изменения в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" предусматривают, что члены парламента не несут юридической ответственности за результаты голосования, высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Новые нормы законодательства, касающиеся депутатского иммунитета, уже стали предметом критики со стороны ряда экспертов. В частности, глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что они не отменили депутатскую неприкосновенность, а лишь усилили ее. По его словам, помимо ограничения права следственных органов на открытие уголовного производства, в текст законопроекта внесена норма, согласно которой большинство ходатайств следователей могут рассматриваться только в присутствии подозреваемого депутата.

"Депутаты добавили норму, по которой большинство ходатайств следователей должны рассматриваться при обязательном присутствии депутата. То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам депутата, он не сможет этого сделать, пока депутат не явится лично в суд", - отметил Шабунин. Кроме того, он обратил внимание на то, что следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства, хотя по действующей до сих пор норме такие ходатайства следственные судьи могут рассматривать без личного присутствия фигуранта дела. "Одним словом, народные депутаты в очередной раз хотят обмануть общество псевдоотменой депутатской неприкосновенности", - уверен Шабунин.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Санкции в отношении России
Лидер Европейской народной партии раскритиковал санкции США против "Северного потока - 2"
Одновременно он раскритиковал правительство ФРГ за то, что оно якобы не согласовало свои действия с европейскими партнерами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС