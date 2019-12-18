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СМИ: глава МИД Японии поднимет в Москве вопрос о задержании японских судов у Курил

Ранее российские пограничники осмотрели восемь японских промысловых судов для проверки улова

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Находящийся в Москве с визитом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги поднимет вопрос о задержании пяти японских рыболовецких судов в водах южной части Курил на предстоящей 19 декабря встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Такие заверения сделали представители японского МИД на экстренно созванном в среду в Токио совещании отделов по внешней политике токийской штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии Японии, передает информационное агентство Kyodo.

Участники встречи со стороны руководства правящей партии, отмечает агентство, выразили "глубокое беспокойство" в связи с инцидентом и потребовали его обсуждения на заседании Совета национальной безопасности Японии, который возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ.

Ранее на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга от имени правительства назвал задержание японских судов "неприемлемым" в связи с позицией Японии в отношении южной части Курил. Он потребовал от России как можно скорее вернуть шхуны и находящихся на них моряков "из соображений гуманности".

Информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии в среду сообщило, что задержанные суда занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением. В ведомстве сообщили, что сейчас оно проясняет ситуацию.

По информации телеканала NHK, во вторник российские пограничники осмотрели восемь японских промысловых судов для проверки улова. Пять из них, как сообщается, были задержаны и сопровождены на остров Кунашир для досмотра. Как отмечал NHK, пограничники заподозрили несоответствие между реальным уловом и данными, занесенными в судовые журналы. На борту задержанных шхун, по данным телеканала TBS, находятся 24 моряка. Все эти суда принадлежат кооперативам из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссия
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