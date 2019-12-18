СМИ: глава МИД Японии поднимет в Москве вопрос о задержании японских судов у Курил

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Находящийся в Москве с визитом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги поднимет вопрос о задержании пяти японских рыболовецких судов в водах южной части Курил на предстоящей 19 декабря встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Такие заверения сделали представители японского МИД на экстренно созванном в среду в Токио совещании отделов по внешней политике токийской штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии Японии, передает информационное агентство Kyodo.

Участники встречи со стороны руководства правящей партии, отмечает агентство, выразили "глубокое беспокойство" в связи с инцидентом и потребовали его обсуждения на заседании Совета национальной безопасности Японии, который возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ.

Ранее на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга от имени правительства назвал задержание японских судов "неприемлемым" в связи с позицией Японии в отношении южной части Курил. Он потребовал от России как можно скорее вернуть шхуны и находящихся на них моряков "из соображений гуманности".

Информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии в среду сообщило, что задержанные суда занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением. В ведомстве сообщили, что сейчас оно проясняет ситуацию.

По информации телеканала NHK, во вторник российские пограничники осмотрели восемь японских промысловых судов для проверки улова. Пять из них, как сообщается, были задержаны и сопровождены на остров Кунашир для досмотра. Как отмечал NHK, пограничники заподозрили несоответствие между реальным уловом и данными, занесенными в судовые журналы. На борту задержанных шхун, по данным телеканала TBS, находятся 24 моряка. Все эти суда принадлежат кооперативам из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.