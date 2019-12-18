В ДНР заявили, что Украина настаивает на нескольких этапах обмена пленными

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе настаивают на проведении обмена удерживаемыми лицами в несколько этапов. Об этом в среду сообщила представитель ДНР в подгруппе, омбудсмен республики Дарья Морозова.

"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Более того, украинская сторона в очередной раз прибегает к попыткам разделить обмен на несколько этапов", - написала она на странице в Facebook.

Морозова также подчеркнула, что Киев на переговорах не представил республикам правой механизм освобождения готовящихся к обмену лиц, что затрудняет выполнение достигнутых на парижском саммите договоренностей. "На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - добавила омбудсмен.

В среду в Минске проходит первое после саммита "нормандской четверки" заседание Контактной группы, участники которой должны обеспечить выполнение принятых в Париже решений, в частности об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года.