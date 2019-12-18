{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДНР заявили, что Украина настаивает на нескольких этапах обмена пленными

Омбудсмен ДНР сообщила, что на переговорах в Минске украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе настаивают на проведении обмена удерживаемыми лицами в несколько этапов. Об этом в среду сообщила представитель ДНР в подгруппе, омбудсмен республики Дарья Морозова.

"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Более того, украинская сторона в очередной раз прибегает к попыткам разделить обмен на несколько этапов", - написала она на странице в Facebook.

Морозова также подчеркнула, что Киев на переговорах не представил республикам правой механизм освобождения готовящихся к обмену лиц, что затрудняет выполнение достигнутых на парижском саммите договоренностей. "На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - добавила омбудсмен.

В среду в Минске проходит первое после саммита "нормандской четверки" заседание Контактной группы, участники которой должны обеспечить выполнение принятых в Париже решений, в частности об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Санкции в отношении России
Лидер Европейской народной партии раскритиковал санкции США против "Северного потока - 2"
Одновременно он раскритиковал правительство ФРГ за то, что оно якобы не согласовало свои действия с европейскими партнерами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС