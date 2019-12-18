Глава МИД Японии назвал конструктивным заседание межправкомиссии с Россией

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Япония провели конструктивные и содержательные дискуссии относительно двустороннего экономического диалога. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам 15-го заседания совместной межведомственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

"На заседании с министром экономического развития РФ [Максимом] Орешкиным, который курирует экономическое сотрудничество с Японией, мы сделали общий и комплексный обзор текущей ситуации в экономических отношениях двух стран. Мы смогли провести содержательные и очень конструктивные обсуждения о том, что можно сделать, чтобы эти отношения еще больше развивались", - сказал он.

По его словам, обсуждались методы и задачи развития сотрудничества по большому количеству направлений: энергетика, сельское хозяйство, медицина, транспорт, туризм, передовые технологии. Мотэги отметил, что на заседании стороны пришли к единому мнению о намерении продвигать диалог в том числе по вопросу строительства перевалочной базы сжиженного природного газа на Камчатке.

Он добавил, что Россия и Япония подписали меморандум о текущем положении дел в японо-российских экономических отношениях и о направлениях сотрудничества. "Мы договорились с министром Орешкиным, что будем прилагать все усилия, чтобы добиться большого количества конкретных результатов", - сказал Мотэги.